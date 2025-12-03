Il Palagalli di San Giovanni fulcro di molteplici attività
Arezzo, 03 dicembre 2025 – Si prospetta un’annata decisamente positiva per il 20252026 all’interno del Palazzetto dello Sport di via Bolzano a San Giovanni, dove trovano spazio cinque società sportive impegnate quotidianamente tra allenamenti e competizioni ufficiali. Il mese di dicembre conferma un trend brillante, con risultati significativi in tutte le discipline: basket, volley e pattinaggio. Iniziando con il basket, la Polisportiva continua a essere protagonista nel panorama cestistico con la formazione femminile di Serie A2 saldamente in testa al proprio girone. Bene anche la squadra maschile di Serie DR1, che mantiene un ritmo convincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Under 17 regionale CMB - Poggibonsi 100-60 Sono di scena al Palagalli i nostri dell’under 17 contro quei del Poggibonsi. Partenza sparata con CMB che scava un solco di 12 punti in una manciata di minuti: la chiave e’ difesa aggressiva ed alta velocità di cir - facebook.com Vai su Facebook
Vertenza Palagalli. Silvia Chiassai chiama in causa il Comune di San Giovanni - “Il rientro al Palagalli per gli studenti delle superiori è già possibile da più di un anno, ma solo con spese a carico del Comune”. Da lanazione.it
San Giovanni. La riqualificazione del centro storico fulcro della prossima attività amministrativa - Il sindaco Vadi ha nominato anche un assessore al commercio. Segnala lanazione.it