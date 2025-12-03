Il Palagalli di San Giovanni fulcro di molteplici attività

Arezzo, 03 dicembre 2025 – Si prospetta un’annata decisamente positiva per il 20252026 all’interno del Palazzetto dello Sport di via Bolzano a San Giovanni, dove trovano spazio cinque società sportive impegnate quotidianamente tra allenamenti e competizioni ufficiali. Il mese di dicembre conferma un trend brillante, con risultati significativi in tutte le discipline: basket, volley e pattinaggio. Iniziando con il basket, la Polisportiva continua a essere protagonista nel panorama cestistico con la formazione femminile di Serie A2 saldamente in testa al proprio girone. Bene anche la squadra maschile di Serie DR1, che mantiene un ritmo convincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

