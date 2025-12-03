Il nuovo Samsung Galaxy Z TriFold non arriverà in Europa ma c' è un trucco per averlo

Samsung Galaxy Z TriFold ha una caratteristica completamente diversa rispetto a un comune smartphone: si apre. Lo fa con un gesto ampio, quasi teatrale, che trasforma un cellulare discreto in un oggetto straordinario. Dopo dieci anni di perfezionamento della tecnologia pieghevole con modelli avanzati come il Galaxy Fold7, Samsung lancia la sua versione più ambiziosa: un dispositivo che si apre due volte fino a diventare uno schermo da 10 pollici, dove la parola “cellulare” non basta più e “schermo” sembra comunque smisurata. Basta provare Samsung Galaxy Z TriFold una volta per capire che non si tratta di un nuovo formato, ma di una categoria del tutto inedita. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il nuovo Samsung Galaxy Z TriFold non arriverà in Europa, ma c'è un trucco per averlo

