Il nuovo collegamento che divide Lo studio per il ponte di Paderno in un’interrogazione a tre ministri
Gli automobilisti in transito triplicheranno, dai 5.500 di adesso a quasi 15mila, non solo sul ponte, ma anche sulle strade di accesso che attraversano paesi e centri abitati. I camionisti, attualmente assenti, perché da lì non possono passare, saranno invece almeno 2mila. È una delle conseguenze più temute del futuro nuovo ponte tra Paderno e Calusco d’Adda che verrà costruito accanto al vecchio viadotto San Michele, che ormai ha 139 anni e non reggerà ancora a lungo, nonostante tra il 2018 e il 2020 sia stato praticamente ricostruito quasi da capo. Il nuovo ponte, rispetto a quello attuale a senso unico alternato, sarà infatti a doppio senso e aperto pure ai mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
