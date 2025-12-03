Reggio Emilia, 3 dicembre 2025 – Una storia lunga cent’anni, dove troviamo il periodo pionieristico del motociclismo e l’entusiasmo per risollevare l’Italia che usciva dalla guerra. E su tutto, curiosamente, una noce manipolata per gioco da un bambino. Sì, proprio così: perché è proprio una noce che collega il passato al presente, per un percorso vissuto in sella a un cavallo d’acciaio, con anche Tazio Nuvolari come protagonista”. Vongole a prova di granchio blu, ma il Parco ‘sfratta’ l’allevamento. “Disturba i nidi degli uccelli” Quando nonno Aderito portava alle gare il Nocino fatto in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nocino di Zeno, come è nato l’infuso che profuma di storia