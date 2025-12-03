Il Natale della montagna Aspettando la neve tra mercatini e tanti eventi

GROSSETO Il Natale si avvicina e molti comuni della provincia iniziano a svelare le iniziative che accompagneranno residenti e visitatori verso le festività. Peraltro, gli operatori turistici sperano di poter avere come cornice di queste iniziative natalizie una bella montagna innevata, che possa fare da traino all’economia invernale. A Civitella Paganico, Castel del Piano e Arcidosso le luci si riaccendono con programmi ricchi e diversificati, che puntano a intrecciare tradizioni, gusto e momenti di comunità. Civitella Paganico ha già aperto la stagione con "Accendiamo il Natale" e il prossimo appuntamento è domenica 15 a Paganico, dove piazza della Vittoria si trasformerà in un piccolo villaggio festoso, animato dai mercatini, dall’artigianato locale, dalle specialità gastronomiche e da varie attività pensate per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

