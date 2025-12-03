Il Napoli lancia Vergara e Ambrosino dall’inizio contro il Cagliari

Il Napoli alle 18.00 affronterà il Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Antonio Conte cerca di preservare i titolarissimi in vista dell’impegno di Domenica sera contro la Juventus. Da preservare soprattutto i titolari del centrocampo ormai rimasti davvero in pochi dopo lo stillicidio degli infortuni. Ed allora spazio a Vergara nella zona nevralgica e ad Ambrosino in zona offensiva. Napoli, Viali su Vergara. William Viali, ex allenatore di Vergara alla Reggiana, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Vergara ha qualità tecniche supportate da quelle fisiche, ha una grande velocità accompagnata dalla velocità tecnica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il Napoli lancia Vergara e Ambrosino dall’inizio contro il Cagliari

