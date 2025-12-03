Il Napoli batte il Cagliari solo ai rigori è finita 11-10 dopo l'1-1 al 90°
La squadra di Conte passa il turno, nei quarti sfida una tra Fiorentina e Como. Sardi sconfitti solo dal dischetto dopo il pareggio nei tempi regolamentari. Milinkovic para, Buongiorno mette dentro il penalty decisivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
