Il muschio marino è un ingrediente naturale sempre più apprezzato per le sue proprietà benefiche utilizzato sia in ambito alimentare sia cosmetico
Muschio marino, benefici e proprietà. Questo alga, presente soprattutto lungo le coste atlantiche, racchiude una combinazione unica di minerali, vitamine e antiossidanti che ne fanno un alleato versatile per la salute e il benessere quotidiano. Tra i principali benefici per la salute, il muschio marino favorisce la digestione grazie alla presenza di fibre solubili, sostiene il sistema immunitario e contribuisce all’ equilibrio del metabolismo grazie ai sali minerali come iodio, calcio e magnesio. 🔗 Leggi su Amica.it
Altre letture consigliate
Bohoboco Sea Salt Caramel Perfume è un profumo marino unisex. Le note contrastanti di questa fragranza sono come un’armoniosa e calma, ma allo stesso tempo penetrante e decisa folata di brezza rinfrescante, interrotta da qualche goccia di caramello de - facebook.com Vai su Facebook
I benefici del muschio marino nella skincare - Mentre una ricerca recentemente presentata dagli scienziati dell’Università di Cambridge ricorda che aggiungere porzioni di alghe alla dieta vegetariana permette di innalzare i livelli di vitamina B12 ... Come scrive elle.com
I benefici del muschio marino sulla pelle - Tra gli ultimi ritrovati in termini di cosmetica, il muschio marino è stato in realtà riscoperto in quanto potenzialmente benefico per la pelle. Come scrive my-personaltrainer.it
Il muschio marino è l'ingrediente naturale segreto della skincare delle celeb - L’uso di principi attivi che derivano dal mondo naturale è sempre più comune, soprattutto ora che non si può prescindere dal parlare di ecosostenibilità. Riporta harpersbazaar.com
Perché il muschio marino fa bene al corpo e alla pelle - Utilizzato principalmente come ingrediente addensante nella produzione di cibi industriali, negli ultimi anni il muschio marino è stato riscoperto per le sue qualità e proprietà, che sembrerebbero ... Scrive elle.com
Muschio marino: benefici, effetti collaterali e come integrarlo nella dieta - Secondo i nutrizionisti, le cosiddette “verdure di mare” come le alghe andrebbero introdotte nella nostra dieta per via del loro alto tasso di nutrienti e benefici. Si legge su focustech.it
Ecco il modo migliore per assumere muschio marino - Winnie Harlow e Hailey Bieber hanno entrambe lanciato frullati contenenti questo ingrediente. Da menshealth.com