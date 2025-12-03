Il muschio marino è un ingrediente naturale sempre più apprezzato per le sue proprietà benefiche utilizzato sia in ambito alimentare sia cosmetico

Muschio marino, benefici e proprietà. Questo alga, presente soprattutto lungo le coste atlantiche, racchiude una combinazione unica di minerali, vitamine e antiossidanti che ne fanno un alleato versatile per la salute e il benessere quotidiano. Tra i principali benefici per la salute, il muschio marino favorisce la digestione grazie alla presenza di fibre solubili, sostiene il sistema immunitario e contribuisce all’ equilibrio del metabolismo grazie ai sali minerali come iodio, calcio e magnesio. 🔗 Leggi su Amica.it

