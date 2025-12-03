Il Movimento solidale Ancona per l' Italia boccia la Giunta Silvetti | La ' Svolta' promessa non si è vista

Il Movimento solidale Ancona per l'Italia debutta sulla scena politica locale con un'analisi critica sulla giunta Silvetti, a due anni e mezzo dalla vittoria delle elezioni amministrative del centrodestra. E il giudizio non è affatto positivo.«L'analisi di metà mandato dell'amministrazione di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

