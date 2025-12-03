Il mondo sull’orlo del precipizio e non soltanto per il protrarsi delle guerre

Quando alcuni modi di comportarsi vanno platealmente fuori dei gangheri, finiscono per dare conferma dei sintomi evidenti e allarmanti che qualcosa nelle relazioni umane è cambiata o sta per cambiare. In modo particolare ciò si verifica tra coloro che reggono le sorti del mondo, indicando che la vita di relazione tra i popoli sta arrivando, talvolta è già arrivata, al punto di non ritorno. Uno dei significati del termine sbandamento è chiaramente rappresentato dall’atteggiamento di una comunità che viene colpita da una catastrofe naturale o generata dall’adozione di un comportamento fuori delle regole del vivere ordinario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it