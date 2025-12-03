Il ministro di Xi vola a Mosca Nuovo asse Cina-Russia contro il Giappone
Un incontro diplomatico d'alto livello per rafforzare ulteriormente i rapporti e contrastare il Giappone, uno dei più importanti partner degli Stati Uniti nell'Asia-Pacifico. A Mosca è andato in scena un vis a vis tra il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il capo della sicurezza del Cremlino, Sergei Shoigu. Al termine del meeting, Pechino ha fatto sapere che Cina e Russia hanno raggiunto un " alto livello " di consenso strategico sulle questioni relative al dossier nipponico e che entrambi i Paesi si oppongono congiuntamente alla rinascita del " militarismo giapponese ". Una presa di posizione forte, chiara, netta che alimenta le già elevatissime tensioni che da settimane intercorrono tra il Dragone e il Giappone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
