analisi della narrazione e dell’impatto di “The Haunting of Hill House”. Il capolavoro di Shirley Jackson, “The Haunting of Hill House”, rappresenta uno dei caposaldi della letteratura horror. La sua apertura memorabile ha segnato profondamente il genere, lasciando un’impronta duratura nella cultura pop e ispirando numerose reinterpretazioni. Questo articolo esplora il significato di questa introduzione, il modo in cui è stata trasposta nella serie Netflix di Mike Flanagan e l’influenza che ha avuto nel panorama dell’horror. l’apertura iconica di Shirley Jackson. il primo paragrafo e la sua rilevanza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il miglior incipit horror di sempre, 60 anni dopo, ancora emoziona e spaventa