Il Messaggio dell’Arcivescovo di Udine per l’Avvento 2025

Tempo di speranza e di attesa operosa Cari fratelli, care sorelle, l'Avvento non è solo il periodo liturgico che precede e prepara alla celebrazione del Santo Natale, ma è l'opportunità per aprire il cuore e guardare con fiducia oltre l'immediato, oltre l'oggi e il domani. Nel tempo di Avvento coltiviamo, infatti, la Speranza, virtù teologale che ha caratterizzato quest'anno giubilare, che ci consente di andare incontro a Colui che duemila anni fa ha assunto la nostra natura umana e ora ci attende per renderci pienamente partecipi della sua stessa gloria divina, il Signore nostro Gesù Cristo. I discepoli di Gesù, proprio perché condividono «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi» (Gaudium et Spes, 1) per i conflitti in atto tra i popoli, per le instabilità del mondo dell'economia e della finanza, per il grave degrado ambientale, confidano nel fatto che la venuta gloriosa del Signore realizzerà quei cieli e quella terra nuova inaugurati dall'Incarnazione del Figlio di Dio e dalla sua Risurrezione dai morti.

