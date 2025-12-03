Il meglio di Spotify i più ascoltati del 2025 tra musica e podcast

Milano, 3 dic. (askanews) – Spotify lancia oggi Wrapped 2025: più di una campagna, un racconto globale di ciò che abbiamo amato, condiviso e reso parte della nostra vita negli ultimi dodici mesi. Oltre 700 milioni di utenti in tutto il mondo hanno contribuito a una conversazione musicale e culturale che ha attraversato generi, lingue e confini, trasformando le scelte individuali in tendenze collettive. Wrapped si conferma ogni anno come un rituale atteso, in cui musica e podcast si intrecciano con storie personali, eventi e linguaggi dell’epoca contemporanea, restituendo attraverso ogni ascolto un frammento di ciò che siamo stati e ciò che abbiamo percorso nel 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

