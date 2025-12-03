Il match in programma lunedì sera Tifoseria mobilitata per la trasferta a Chiavari ’Spedizione dei 1000’ con treno pullman e auto
Tutti a Chiavari! I tifosi aquilotti, rinfrancati dall’importantissima vittoria dello Spezia nel derby contro la Sampdoria, sono pronti alla mobilitazione per l’altro derby ligure, contro la Virtus Entella, in programma lunedì 8 dicembre allo stadio Sannazzari di Chiavari, alle 19,30. Un match di vitale importanza per le sorti dei colori bianchi, che sarà seguito presumibilmente da un migliaio di supporter spezzini. Le autorità di pubblica sicurezza della città rivierasca non hanno proibito la trasferta alla tifoseria spezzina, limitandosi a recepire la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive dello scorso 25 novembre che, classificando la partita ’a rischio’, ha suggerito in sede di Gos alcune ristrettezze: in primis la vendita dei biglietti per i residenti in provincia della Spezia "solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Spezia calcio", quindi trasferta aperta ai possessori di Eagle Card. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
