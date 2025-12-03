Il magico Natale nel Borgo di Maenza
Un Natale fatto di convivialità, atmosfere di altri tempi, musica e divertimento per i più piccoli è quello che propone l’Amministrazione Comunale a Maenza dall’8 dicembre all’11 gennaio.Un ricco programma di eventi organizzato in collaborazione con diverse associazioni attive sul territorio per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Magico Natale District alla Coffee House di Palazzo Colonna ift.tt/aP10EwV Vai su X
Ed eccoli qua gli appuntamenti del nostro magico Natale Animando!! Iniziamo l'8 dicembre, con un super doppio evento: ai mercatini di Isolaccia, ci trovate con giochi, storia di Natale e baby dance dalle 15 alle 17 ai mercatini di Villa di Tirano, ci trova - facebook.com Vai su Facebook
Il magico Natale nel Borgo di Maenza - Torna l’ormai tradizionale Mostra di presepi a cura dell'Associazione "Maenza tra Presepi, Tradizioni e... Scrive latinatoday.it
In questo borgo del Piemonte il Natale prende vita dentro un castello reale: conosci già questo evento unico in Italia? - Un borgo piemontese trasforma il suo castello reale in un villaggio natalizio unico: mercatini, spettacoli e magia. Come scrive blitzquotidiano.it
Un Natale indimenticabile nel Borgo fantasma più suggestivo d’Italia - Se c’è una cosa che, durante queste settimane che anticipano il Natale, non smette ... Lo riporta msn.com
Questo borgo magico viene illuminato solo da candele: troverete casette in legno con prodotti artigianali e stand gastronomici unici - Per Natale questo splendido borgo medievale italiano che viene illuminato solo dalle candele, passeggiare tra le sue vie è pura magia. Si legge su viagginews.com
Natale in treno, 10 mete per una fuga magica e sostenibile - Il treno si conferma la scelta ideale per chi ha in programma di muoversi durante le festività natalizie lasciando a casa l'automobile. Scrive tg24.sky.it