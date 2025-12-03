Il maestro Frizza assente al Donizetti Festival un’interpellanza della Lega

La Lega Lombarda interviene sulla mancata presenza del maestro Riccardo Frizza, domenica 30 dicembre, all’ultima recita di “Caterina Cornaro” in chiusura del Festival Donizetti Opera. I consiglieri comunali Alberto Ribolla e Alessandro Carrara hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta in merito alla comunicazione dell’assenza del maestro. In particolare chiedono per quale motivo vi siano “dichiarazioni discordanti tra quanto comunicato in sala e quanto dichiarato alla stampa il giorno successivo”. Nello specifico domandando “quale sia la versione ufficiale circa la tempistica dell’assenza del Maestro, se era un’assenza nota da settimane, o se invece “si trattava di un imprevisto dell’ultimo momento”, come comunicato al pubblico in teatro”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it