il maceratese alfei parla di aeronautica

Oggi alle 18 una conferenza all’Unuci, in via Cialdini ad Ancona, indagherà "La regia aeronautica nel Baltico e nella regione polare tra il 1919 e il 1940". L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà occasione di parlare del volume saggistico scritto sul tema dal maceratese Pierpaolo Alfei, dottore di ricerca alla Cattolica di Milano, insieme ad Andrea Rizzi e Kestutis Kilinskas. Organizzato nell’ambito dei mercoledì dell’Unione degli ufficiali in congedo, l’appuntamento vedrà gli interventi del presidente Paolo Magnalardo, del tenente Massimo Albertini, del console onorario di Lituania a Macerata Antonello De Lucia, del Grande ufficiale Carlo Mariotti, degli autori e del colonnello Giovanni Santilli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

