Il leghista Sasso in Aula evoca Dio patria e famiglia | È un credo politico che ci guida
Rossano Sasso, deputato della Lega, intervenendo in Aula sul disegno di legge che limita l'educazione sessuale nelle scuole ha concluso così: "Per la mia generazione, il mio gruppo, ma penso tutti i colleghi del centrodestra, Dio, patria e famiglia non è soltanto uno slogan. È un credo, un credo che guida la nostra azione politica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
È successo alla iniziativa no gender della Lega, con Pedretti a Bonzanini che hanno impedito all'invito di Report di intervistare l'onorevole. Ne abbiamo scritto qui ? https://www.voce.it/it/rubrica/1/filo-di-voce/sasso-onorevole-leghista-a-carpi-per-parlare-di-ge - facebook.com Vai su Facebook
Ieri a Carpi (Mo) era prevista la presentazione del libro del leghista Sasso su temi gender. Poco prima dell’evento il giornalista di Report Danilo Procaccianti è stato allontanato senza motivo, impedendogli di documentare un incontro pubblico. Vai su X
Kiev, Crosetto al leghista Borghi: "A Mosca tuoi post impossibili". Il dem Sensi: "Si voti in Aula" - Botta e risposta tra Claudio Borghi, senatore leghista, e Guido Crosetto, ministro della Difesa. repubblica.it scrive
Il leghista Patriciello su Ilaria Salis: «Ero assente, ma avrei votato per la revoca all'immunità» - Aldo Patriciello, euro deputato leghista molisano, ieri non era in aula a Strasburgo per il voto sull’immunità parlamentare per la collega di Avs Ilaria Salis. Lo riporta roma.corriere.it