Il leghista Sasso in Aula evoca Dio patria e famiglia | È un credo politico che ci guida

Rossano Sasso, deputato della Lega, intervenendo in Aula sul disegno di legge che limita l'educazione sessuale nelle scuole ha concluso così: "Per la mia generazione, il mio gruppo, ma penso tutti i colleghi del centrodestra, Dio, patria e famiglia non è soltanto uno slogan. È un credo, un credo che guida la nostra azione politica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

