Il ladro nel negozio di liquori è un procione | trovato svenuto nel bagno dopo la sbronza E' accaduto in Virginia
Un procione ha fatto irruzione in un negozio di liquori in Virginia, negli Stati Uniti, e dopo aver fatto incetta di alcool è stato trovato svenuto, ubriaco, sul pavimento del bagno. La notizia è riportata dai media Usa. «Il ladro mascherato è entrato nel negozio di liquori chiuso della Virginia sabato mattina presto e ha colpito lo scaffale più basso, dove erano conservati scotch e whisky - racconta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Un negozio di liquori ABC ad Ashland, Virginia, si è svegliato nel caos. Bottiglie di bourbon a terra, scaffali rovesciati, una mattonella del soffitto crollata e alcol sparso ovunque. I dipendenti arrivati sabato mattina hanno pensato subito a un ladro. Lo era, ma no - facebook.com Vai su Facebook
Il ladro di liquori è un procione, si ubriaca in negozio e sviene - Un procione ubriaco ha seminato il caos in un negozio di liquori della Virginia, negli Stati Uniti, prima di essere trovato svenuto nel bagno dai dipendenti dell'Ashland Abc Store. msn.com scrive
