Il ladro nel negozio di liquori è un procione | trovato svenuto nel bagno dopo la sbronza E' accaduto in Virginia

Feedpress.me | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un procione ha fatto irruzione in un negozio di liquori in Virginia, negli Stati Uniti, e dopo aver fatto incetta di alcool è stato trovato svenuto, ubriaco, sul pavimento del bagno. La notizia è riportata dai media Usa. «Il ladro mascherato è entrato nel negozio di liquori chiuso della Virginia sabato mattina presto e ha colpito lo scaffale più basso, dove erano conservati scotch e whisky - racconta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

