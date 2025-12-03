Un procione ha fatto irruzione in un negozio di liquori in Virginia, negli Stati Uniti, e dopo aver fatto incetta di alcool è stato trovato svenuto, ubriaco, sul pavimento del bagno. La notizia è riportata dai media Usa. «Il ladro mascherato è entrato nel negozio di liquori chiuso della Virginia sabato mattina presto e ha colpito lo scaffale più basso, dove erano conservati scotch e whisky - racconta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il "ladro" nel negozio di liquori è un procione: trovato svenuto nel bagno dopo la sbronza. E' accaduto in Virginia