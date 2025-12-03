Il ladro che usava il taxi per svaligiare negozi e alberghi della Val Vigezzo
Raggiungeva (di notte) la Val Vigezzo in taxi, entrava nei negozi e negli alberghi della zona per rubare, e poi tornava a casa, sempre in taxi.Identificato dai carabinieri, un 24enne ligure residente nella bassa Ossola è stato denunciato. Il giovane è ritenuto responsabile di quattro furti messi.
