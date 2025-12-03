Il grande abbraccio del web a Susy Fuccillo moglie di Salvo Raciti ed ex ballerina di Amici

Salvatore Raciti, figlio di Carmelo Raciti, proprietario de Le Capannine di viale Kennedy, è morto ieri all'età di 41 anni. Era sposato con Susy Fuccillo - ex ballerina di Amici di Maria De Filippi - ieri è morto a soli 41 anni, colto da un malore improvviso mentre stava sistemando gli addobbi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

grande abbraccio web susyIl grande abbraccio del web a Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici rimasta vedova (e con tre figlie): "Un destino crudele" - Il marito della ballerina, Salvatore Raciti (41 anni), è stato colto da un malore improvviso. Secondo today.it

