Il grande abbraccio del web a Susy Fuccillo moglie di Salvo Raciti ed ex ballerina di Amici
Salvatore Raciti, figlio di Carmelo Raciti, proprietario de Le Capannine di viale Kennedy, è morto ieri all'età di 41 anni. Era sposato con Susy Fuccillo - ex ballerina di Amici di Maria De Filippi - ieri è morto a soli 41 anni, colto da un malore improvviso mentre stava sistemando gli addobbi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
