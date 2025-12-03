Il grande abbraccio del web a Susy Fuccillo ex ballerina di Amici rimasta vedova e con tre figlie | Un destino crudele

Una tragedia. Inaspettata e profondamente drammatica. Il marito di Susy Fuccillo - ex ballerina di Amici di Maria De Filippi - ieri è morto a soli 41 anni, colto da un malore improvviso mentre stava sistemando gli addobbi natalizi. I due erano sposati da 11 anni e avevano tre figlie.I messaggi. 🔗 Leggi su Today.it