Il grande abbraccio del web a Susy Fuccillo ex ballerina di Amici rimasta vedova e con tre figlie | Un destino crudele

Today.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia. Inaspettata e profondamente drammatica. Il marito di Susy Fuccillo - ex ballerina di Amici di Maria De Filippi - ieri è morto a soli 41 anni, colto da un malore improvviso mentre stava sistemando gli addobbi natalizi. I due erano sposati da 11 anni e avevano tre figlie.I messaggi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

grande abbraccio web susyIl grande abbraccio del web a Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici rimasta vedova (e con tre figlie): "Un destino crudele" - Il marito della ballerina, Salvatore Raciti (41 anni), è stato colto da un malore improvviso. Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Abbraccio Web Susy