Il grande abbraccio del web a Susy Fuccillo ex ballerina di Amici rimasta vedova e con tre figlie | Un destino crudele
Una tragedia. Inaspettata e profondamente drammatica. Il marito di Susy Fuccillo - ex ballerina di Amici di Maria De Filippi - ieri è morto a soli 41 anni, colto da un malore improvviso mentre stava sistemando gli addobbi natalizi. I due erano sposati da 11 anni e avevano tre figlie.I messaggi. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
La Società Ghiviborgo VdS si unisce al dolore per la scomparsa di Umberto Ragghianti, nostro grande amico e collaboratore. Un grande abbraccio a Martino e a tutta la famiglia di Umberto, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. - facebook.com Vai su Facebook
Un grande abbraccio agli amici de @LaStampa indecente l’accaduto, indecenti le frasi di #Albanese che dimostra anche di non leggere i giornali, rivelandosi ignorante come gli squadristi autori dell’attacco. Vai su X
Il grande abbraccio del web a Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici rimasta vedova (e con tre figlie): "Un destino crudele" - Il marito della ballerina, Salvatore Raciti (41 anni), è stato colto da un malore improvviso. Scrive today.it