Il governo Schifani ottiene da Moody’s il rating Baa2 il più alto per la Sicilia dal 2013

La Regione Siciliana è stata promossa da Moody’s da Baa3 a Baa2 il 2 dicembre 2025, confermando la sua uscita dall’area di rischio elevato e rafforzando la credibilità finanziaria dopo oltre dieci anni di instabilità. Moody’s riconosce il risanamento dei conti. L’agenzia internazionale di rating Moody’s ha innalzato il merito creditizio a lungo termine della Regione Siciliana da Baa3 a Baa2, mentre la capacità di far fronte autonomamente agli impegni finanziari è salita da Ba1 a Baa3. L’annuncio, anticipato il 2 dicembre all’Assemblea regionale siciliana (Ars) dal presidente Renato Schifani, sancisce il definitivo rientro dell’ente nella fascia “investment grade”, riservata a soggetti con rischio contenuto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il governo Schifani ottiene da Moody’s il rating Baa2, il più alto per la Sicilia dal 2013

