Il governo intervenga contro la politica agricola comunitaria

Giacomo Rossi capogruppo dei Civici Marche e vicepresidente del Consiglio Regionale, ha presentato una mozione che esprime forte contrarietà nei confronti della nuova Politica Agricola Comune (PAC) 20282034 proposta dalla Commissione Europea. "La riforma presentata – spiega Rossi – cambia radicalmente l’impostazione della PAC, facendo confluire in uno unico unitario ciò che prima erano due documenti distinti: la PAC (1° asse) e il Complemento di sviluppo rurale (2° asse). Ma il problema più grave è il taglio delle risorse che riguarda l’Italia, con una riduzione di 8 miliardi; un decremento pari al 22%, che assesta colpo durissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il governo intervenga contro la politica agricola comunitaria"

Argomenti simili trattati di recente

Ilva, operai in corteo, verso il blocco dell’aeroporto: “Sfidiamo il governo, intervenga Meloni” Vai su X

Messina, Azione sul caro trasporti nel periodo natalizio: "il Governo nazionale intervenga immediatamente" - facebook.com Vai su Facebook

"Il governo intervenga contro la politica agricola comunitaria" - Giacomo Rossi capogruppo dei Civici Marche e vicepresidente del Consiglio Regionale, ha presentato una mozione che esprime forte contrarietà ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Il Dl sicurezza è salvo. La Consulta: "E' inammissibile il ricorso di Magi contro il Governo" - 'A sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri è la Camera di appartenenza del singolo parlamentare e non quest'ultimo' ... Come scrive adnkronos.com

Appello degli editori: «Governo intervenga contro lo squilibrio creato dalle Big tech» - L’allarme è netto: l’editoria, presidio costituzionale del diritto all’informazione, è oggi schiacciata da un mercato digitale in cui la concorrenza non è più alla pari. Da msn.com

Gigafactory, Gravina attacca il Governo: “Inazione colpevole, così regalano l’investimento alla Spagna” - Roberto Gravina accusa il Governo di inazione sulla Gigafactory di Termoli e chiede un intervento immediato di Palazzo Chigi. Scrive primonumero.it

Inchiesta Mps, le opposizioni contro il governo: “Ruolo opaco, Giorgetti riferisca in aula” - MILANO – Le opposizioni chiamano in causa il governo sull’inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca, che vede indagati per aggiotaggio l’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, il ... Si legge su repubblica.it

Giorgia Meloni contro la Flotilla: “Iniziativa pericolosa e irresponsabile finalizzata a creare problemi al governo” - Con queste tre parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di ... Lo riporta blitzquotidiano.it