Il governo intervenga contro la politica agricola comunitaria

Ilrestodelcarlino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacomo Rossi capogruppo dei Civici Marche e vicepresidente del Consiglio Regionale, ha presentato una mozione che esprime forte contrarietà nei confronti della nuova Politica Agricola Comune (PAC) 20282034 proposta dalla Commissione Europea. "La riforma presentata – spiega Rossi – cambia radicalmente l’impostazione della PAC, facendo confluire in uno unico unitario ciò che prima erano due documenti distinti: la PAC (1° asse) e il Complemento di sviluppo rurale (2° asse). Ma il problema più grave è il taglio delle risorse che riguarda l’Italia, con una riduzione di 8 miliardi; un decremento pari al 22%, che assesta colpo durissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il governo intervenga contro la politica agricola comunitaria

© Ilrestodelcarlino.it - "Il governo intervenga contro la politica agricola comunitaria"

Argomenti simili trattati di recente

governo intervenga contro politica"Il governo intervenga contro la politica agricola comunitaria" - Giacomo Rossi capogruppo dei Civici Marche e vicepresidente del Consiglio Regionale, ha presentato una mozione che esprime forte contrarietà ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

governo intervenga contro politicaIl Dl sicurezza è salvo. La Consulta: "E' inammissibile il ricorso di Magi contro il Governo" - 'A sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri è la Camera di appartenenza del singolo parlamentare e non quest'ultimo' ... Come scrive adnkronos.com

governo intervenga contro politicaAppello degli editori: «Governo intervenga contro lo squilibrio creato dalle Big tech» - L’allarme è netto: l’editoria, presidio costituzionale del diritto all’informazione, è oggi schiacciata da un mercato digitale in cui la concorrenza non è più alla pari. Da msn.com

governo intervenga contro politicaGigafactory, Gravina attacca il Governo: “Inazione colpevole, così regalano l’investimento alla Spagna” - Roberto Gravina accusa il Governo di inazione sulla Gigafactory di Termoli e chiede un intervento immediato di Palazzo Chigi. Scrive primonumero.it

governo intervenga contro politicaInchiesta Mps, le opposizioni contro il governo: “Ruolo opaco, Giorgetti riferisca in aula” - MILANO – Le opposizioni chiamano in causa il governo sull’inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca, che vede indagati per aggiotaggio l’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, il ... Si legge su repubblica.it

Giorgia Meloni contro la Flotilla: “Iniziativa pericolosa e irresponsabile finalizzata a creare problemi al governo” - Con queste tre parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Intervenga Contro Politica