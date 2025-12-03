Il giugliano Calcio ancora nel tunnel della crisi | si punta al mercato di riparazione
È di nuovo un momento molto delicato per il Giugliano. L’arrivo di mister Eziolino Capuano, terzo allenatore stagionale, sembrava aver portato un nuovo slancio. Ora 4 sconfitte consecutive, considerando anche l’eliminazione di Coppa Italia. I tigrotti sono scivolati in piena zona rossa e devono di nuovo lottare per salvarsi. Anche dopo l’ultimo ko a Crotone, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
