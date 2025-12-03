Il gip di Palermo dispone i domiciliari per Cuffaro | respinta la richiesta per Romano
La decisione è arrivata dopo settimane di attesa e un lungo giro di interrogatori. Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana, coinvolto nell’inchiesta che ipotizza, a vario titolo, associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. La Procura aveva chiesto la misura cautelare già agli inizi di novembre; le verifiche del giudice hanno ora sciolto il nodo, accogliendo la richiesta per una parte degli indagati e respingendola per altri. Oltre a Cuffaro, vanno ai domiciliari anche Roberto Colletti, già manager dell’azienda ospedaliera Villa Sofia, e Antonio Iacono. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
