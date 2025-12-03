Il giovane Pesaresi pensa al pareggio interno con i biancorossi di Possanzini Recanatese dopo il derby c’è rimasto un po’di veleno

Lorenzo Pesaresi, figlio d’arte, classe 2005, è senza dubbio una delle note più liete di questo scorcio di stagione della Recanatese. Gara dopo gara sta acquisendo sempre maggiore personalità, togliendosi anche la soddisfazione di andare a rete con il Castelfidardo e, nel frattempo, guadagnandosi, quasi stabilmente, una maglia da titolare. Pagliari lo fece esordire giovanissimo in "C" a Sassari e da quel momento è stato un progresso costante, seppur di strada da percorrere ce n’è, ovviamente, ancora un’enormità. Pesaresi, flash back sul derby di domenica scorsa: digeriti i rimpianti per un doppio vantaggio svanito in pochi minuti? "Non del tutto, nel senso che fa star male essere sul 2-0 ed alla fine non riuscire a portare a casa i tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

