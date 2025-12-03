Il gioielliere Roggero | Ho sparato per difendere la mia famiglia A 72 anni mi danno l’ergastolo

In 27 minuti di dichiarazioni spontanee, l’imputato ripercorre le rapine subite e sostiene di aver agito per salvarsi durante il colpo del 2021 in cui morirono due banditi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il gioielliere Roggero: “Ho sparato per difendere la mia famiglia. A 72 anni mi danno l’ergastolo”

News recenti che potrebbero piacerti

Leggo. . «La giustizia vera non può essere dalla parte del far west». Sono le parole dell'avvocato generale di Torino, Giancarlo Avenati Bassi, nel suo intervento al processo d'appello a carico di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 1 - facebook.com Vai su Facebook

La versione di Roggero: “I banditi sapevano di essere stati visti, ho avuto paura che ci uccidessero” - Il gioielliere di Grinzane, condannato in primo grado per l’uccisione di due rapinatori, si difende davanti ai giudici di appello: “Non ho sparato ad altezza d’uomo” ... Come scrive cuneodice.it

Uccise 2 rapinatori, gioielliere invoca legittima difesa - Mario Roggero ha parlato ai giudici d'appello nel processo che lo vede imputato a Torino per l'uccisione di due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo), e il feri ... Segnala ansa.it

Il gioielliere di Grinzane non si presenta al processo d’appello: “Ha avuto un infarto” - A quanto si apprende voleva rendere spontanee dichiarazioni in udienza ma ha avuto un malore stanotte e si trova all'ospedale di Verduno, sottoposto ad accertamenti per un sospetto infarto. Si legge su torino.repubblica.it