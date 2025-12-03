Il giallo Vito Mezzalira riparte da una certezza | i resti sono compatibili

Ritrovamento dei resti dopo sei anni. Un passo decisivo nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, 66 anni, ex dipendente di Poste Italiane, potrebbe essere stato compiuto: all’inizio del mese scorso sono stati rinvenuti nel giardino della sua abitazione a Sdraussina, frazione di Sagrado (Gorizia), dei resti umani che, secondo gli accertamenti preliminari, potrebbero appartenere all’uomo scomparso nell’estate 2019. Ora corrispondenza è stata stabilita tramite le impronte dei denti e della mandibola, confrontate con radiografie effettuate negli anni precedenti. L’ufficializzazione dell’identità arriverà con l’autopsia, il cui incarico sarà conferito il 16 dicembre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Il giallo Vito Mezzalira riparte da una certezza: i resti sono compatibili

