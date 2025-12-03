Il generale Iacobelli in visita alla ’Plava’ Incontro con il Prefetto

Il generale Aldo Iacobelli, comandante interregionale dei carabinieri ’Podgora’, con sede a Roma, ha fatto visita al comando provinciale di Massa Carrara nella caserma Plava, dove ha incontrato il comandante provinciale, colonnello Alessandro Dominici, una rappresentanza di tutti i carabinieri in servizio nei reparti, dei Carabinieri forestali, del personale del Nucleo ispettorato del lavoro e dell’Associazione nazionale carabinieri. Iacobelli ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno e la dedizione costantemente profusi dal personale, soffermandosi sull’importanza di garantire l’efficienza e la serenità dei reparti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

