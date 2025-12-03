Il futuro del centro interviene il Comitato di quartiere | Ora basta lamentarsi Abbiamo ottime idee e vorremmo parlarne con tutti

Dopo la recente proposta della Lega di aprire una porzione di piazza Saffi alle auto, il dibattito sul futuro del centro storico di Forlì si è acceso, ma il Comitato di quartiere Centro Storico invita a guardare oltre le reazioni immediate. “Come Quartiere Centro Storico su questo argomento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

ISERNIA. Domani il confronto sul futuro del centro storico tra amministrazione, cittadini e associazioni Guarda il servizio #isernia - facebook.com Vai su Facebook

#Ginevra, in Svizzera, al centro dei colloqui per il futuro dell’ #Ucraina. Delegati di #Washington e #Kyiv con gli inviati europei per discutere del piano in 28 punti messo a punto dagli #StatiUniti. Vai su X

Cittadini e centro storico. Un futuro da intercettare: "Più posti auto e decoro" - Se lo chiede un neonato comitato di cittadini che ha un nome carico di significati: "Chi San Miniato ce l’ha nel cuore". Secondo lanazione.it

Il futuro di Ampugnano. Comitato per il No:: "Ampliamento fallito per mancanza di utenti" - Da una parte imprenditori e politici che spingono per una soluzione, dall’altra il Comitato del no che elenca una lunga serie di motivi per cui è meglio non riaprire il discorso sullo scalo senese, ... Da lanazione.it

Il futuro del centro civico . In via Tazzoli si cambia. Il quartiere è preoccupato - Raccomanda di fare attenzione a quali attività sociali ospitare per evitare che diventi punto di ... Da ilgiorno.it