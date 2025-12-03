Milano, 3 dicembre 2025 – “Stai cercando queste? Poliziotto di m. Sbirro di m.”. La ragazza sfida il poliziotto che la sta inseguendo: impugna un paio di airpods, che poi scaglia verso la Darsena. Non sono i suoi, ma di un sedicenne derubato qualche minuto prima in un bar. Sarà proprio la sua telefonata a innescare l’intervento degli agenti del commissariato Ticinese, che si concluderà con l’arresto di tre minorenni e la denuncia di una diciottenne per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Un intervento reso complicato anziché no dalla “ condotta particolarmente aggressiva e intensa ” delle giovanissime protagoniste, che, “raccolte in gruppo”, metteranno in atto “una vera e propria aggressione con chiaro intento di cagionare lesioni e quindi non solo finalizzato alla mera fuga, ma al vero e proprio scontro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il furto, l'attacco all'agente, i colpi con il martelletto, il tirapugni in tasca, il finto malore: Arancia Meccanica al femminile in Darsena