Il fuoco da spegnere per allontanare l' ombra della Bomba

L’effetto Cavo Dragone è arrivato: Vladimir Putin ieri ha commentato la sortita del loquace ammiraglio sugli «attacchi preventivi» della Nato alla Russia con un colpo d’ascia: «L’Europa vuole la guerra? Siamo pronti». In questa frase c’è tutto Putin, il gioco di fumo e specchi dell’aggressore: da 3 anni e 9 mesi l’avanzata dell’esercito di Mosca ha il record storico della lentezza in guerra, secondo il Centro di Studi Strategici di Washington «in aree come Kharkiv in media avanza solo 50 metri al giorno, più lentamente rispetto all’offensiva della Somme nella Prima guerra mondiale, dove le forze francesi e britanniche avanzarono in media 80 metri al giorno» e anche nel Donetsk i russi guadagnano solo 135 metri al giorno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

