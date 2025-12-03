Il formaggio va a ‘ruba’ | già tre furti in una settimana per lo spaccio di prodotti freschi
Almeno tre furti, tutti nella settimana d’apertura. Il primo, addirittura, la sera stessa dell’inaugurazione. Si respira un clima di amarezza e incredulità all’interno del punto vendita Granarolo all’incrocio tra viale Cavour e Contrada della Rosa, operativo dallo scorso 20 novembre e già oggetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
