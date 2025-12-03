Il formaggio va a ‘ruba’ | già tre furti in una settimana per lo spaccio di prodotti freschi

Ferraratoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno tre furti, tutti nella settimana d’apertura. Il primo, addirittura, la sera stessa dell’inaugurazione. Si respira un clima di amarezza e incredulità all’interno del punto vendita Granarolo all’incrocio tra viale Cavour e Contrada della Rosa, operativo dallo scorso 20 novembre e già oggetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

