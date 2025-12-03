Il figlio di Pietrangeli | Le partite a calcio Laver le volanti per la Davis | vi racconto mio padre

Parla Filippo, che lavora nell'organizzazione degli Internazionali: "Il pranzo a Parigi con Manolo Santana, le gag con Panatta, l'affetto di zia Lea. Il silenzio di Sinner? Preferisco non rispondere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il figlio di Pietrangeli: "Le partite a calcio, Laver, le volanti per la Davis: vi racconto mio padre"

