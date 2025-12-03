Il dottor Male e le sevizie sui prigionieri di guerra nella Colonia penale russa n°10 | l’Ucraina lo incrimina in contumacia

Pavlo Afisov è un marine ucraino. Preso prigioniero, ha trascorso 614 giorni nella Colonia penale n.10, che si trova nella Repubblica della Mordovia, in Russia. In questa struttura era in servizio un paramedico che i detenuti chiamavano “dottor Male”. Afisov lo ha identificato in Ilya Sorokin, affermando: “I continui abusi morali e fisici di Sorokin su ogni prigioniero di guerra non dovrebbero dargli il diritto di godersi la vita liberamente e in sicurezza”. Oleksandr Savov era un altro ex prigioniero di guerra “ospitato” nella Colonia 10: una volta liberato ha patito per la tubercolosi e le cicatrici da scosse elettriche che, a suo dire, gli erano state inflitte da Sorokin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il “dottor Male” e le sevizie sui prigionieri di guerra nella Colonia penale russa n°10: l’Ucraina lo incrimina in contumacia

Altre letture consigliate

Volto coperto, camice bianco e un nome in codice che ancora terrorizza i prigionieri ucraini. È il Dottor Male. Due giornaliste hanno scoperto chi è il misterioso seviziatore russo Vai su X

Portano la figlia di 2 anni in ospedale perché respira male, medico la dimette: la piccola Ludovica muore qualche ora dopo. Il dramma in provincia di Belluno - facebook.com Vai su Facebook

Il “dottor Male” e le sevizie sui prigionieri di guerra nella Colonia penale russa n°10: l’Ucraina lo incrimina in contumacia - Ilya Sorokin, paramedico russo che torturava i prigionieri ucraini, è stato incriminato in contumacia dalle autorità di Kiev ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Dr. Evil, la mente delle torture russe: chi è Ilya Sorokin, il medico colpito dalle sanzioni dell'Ue - Secondo l'unità che ha indagato sulle torture in Mordovia, la mente e la mano sarebbero quelle di Ilya Sorokin, è nato il 2 agosto 1990 ed ha 35 anni. Secondo ilmessaggero.it

Dr. Evil, la mente delle torture russe: chi è Ilya Sorokin, il medico colpito dalle sanzioni dell'Ue - Nel 19esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia, a un certo punto, verso la fine, si legge un nome: Ilya Sorokin. Si legge su ilmessaggero.it