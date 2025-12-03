il dono di natale a palazzo marino polittico di monte san martino il capolavoro dei fratelli crivelli

Non è Natale senza la grande mostra di Palazzo Marino, un appuntamento tradizionale che regala ai milanesi e ai turisti l’occasione di ammirare gratuitamente un capolavoro dell’arte. E così da oggi, in Sala Alessi, fino all’11 gennaio 2026, sarà possibile incantarsi davanti all’opera di due talentuosi fratelli, Carlo e Vittore Crivelli: il Polittico di Monte San Martino, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria, appunto la chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino (Macerata). Nei suoi cinque scecoli di storia è stato spostato solo tre volte: Ancona, nel 1950, Fermo nel 1951 e Venezia nel 1961. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

