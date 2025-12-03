Il dono di Natale a Palazzo Marino Polittico di Monte San Martino il capolavoro dei fratelli Crivelli

Ilgiorno.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è Natale senza la grande mostra di Palazzo Marino, un appuntamento tradizionale che regala ai milanesi e ai turisti l’occasione di ammirare gratuitamente un capolavoro dell’arte. E così da oggi, in Sala Alessi, fino all’11 gennaio 2026, sarà possibile incantarsi davanti all’opera di due talentuosi fratelli, Carlo e Vittore Crivelli: il Polittico di Monte San Martino, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria, appunto la chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino (Macerata). Nei suoi cinque scecoli di storia è stato spostato solo tre volte: Ancona, nel 1950, Fermo nel 1951 e Venezia nel 1961. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il dono di natale a palazzo marino polittico di monte san martino il capolavoro dei fratelli crivelli

© Ilgiorno.it - Il “dono“ di Natale a Palazzo Marino. Polittico di Monte San Martino il capolavoro dei fratelli Crivelli

Contenuti che potrebbero interessarti

dono natale palazzo marinoIl “dono“ di Natale a Palazzo Marino. Polittico di Monte San Martino il capolavoro dei fratelli Crivelli - Da oggi fino all’11 gennaio sarà possibile ammirare la complessa "macchina pittorica" di dieci tavole. Lo riporta ilgiorno.it

dono natale palazzo marinoMostra di Natale 2025 a Palazzo Marino: info e orari per ammirare il Polittico di Monte San Martino dei fratelli Crivelli - Torna dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale con la grande arte italiana e internazionale che ogni anno regala ai ... Riporta mentelocale.it

PALAZZO MARINO. DA DOMANI APRE LA GRANDE MOSTRA DI NATALE, PROTAGONISTA “IL POLITTICO DI MONTE SAN MARTINO” - Il capolavoro dei fratelli Crivelli visibile gratuitamente in Sala Alessi fino all’11 gennaio 2026. Lo riporta mi-lorenteggio.com

dono natale palazzo marinoMostra di Natale 2025 a Palazzo Marino: Il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli - Torna dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale con la grande arte italiana e internazionale che ogni anno regala ai ... Si legge su mentelocale.it

PALAZZO MARINO. DOMANI PRESENTAZIONE MOSTRA DI NATALE ‘IL POLITTICO DI MONTE SAN MARTINO’ CON ASSESSORE SACCHI - com) Milano, 1° dicembre 2025 – Domani, martedì 2 dicembre, alle ore 12, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interverrà alla conferenza stampa di presentazione della mostra di Nata ... Secondo mi-lorenteggio.com

La mostra gratuita di Natale a Palazzo Marino: quale opera verrà esposta e quando inizia - Milano, 9 novembre 2025 – Torna dal 3 dicembre la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale che ogni anno regala ai milanesi e ai turisti un’esposizione straordinaria ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Dono Natale Palazzo Marino