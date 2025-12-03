Il distretto Ulss 3 di via Cappuccina a Mestre senza corrente per due ore

Veneziatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sede distrettuale dell'Ulss 3 in via Cappuccina, a Mestre, è rimasta senza corrente per due ore, dalle 9 alle 11 di stamattina, con conseguenti disagi e disservizi per l'utenza. Il “blackout”, causato dal fornitore di energia per consentire un intervento tecnico già annunciato, si è svolto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Ulss 3, arrivano 12 super ambulatori con 28 milioni di Pnrr e Regione - «Un incarico dettato sia da motivi di urgenza per procedere con la massima celerità all’approvazione del progetto da porre in gara considerati i tempi stretti previsti dal Pnrr, sia per ... Riporta ilgazzettino.it

Medico provvisorio per 28mila pazienti tra Venezia e Mestre. L’Ulss 3: «Assistenza sempre garantita» - C'è chi, da quando il "vecchio" medico di medicina di famiglia è andato in pensione, ne ha cambiati già quattro, e anche quello attuale ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Distretto Ulss 3 Via