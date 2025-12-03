Il distretto Ulss 3 di via Cappuccina a Mestre senza corrente per due ore

La sede distrettuale dell'Ulss 3 in via Cappuccina, a Mestre, è rimasta senza corrente per due ore, dalle 9 alle 11 di stamattina, con conseguenti disagi e disservizi per l'utenza. Il “blackout”, causato dal fornitore di energia per consentire un intervento tecnico già annunciato, si è svolto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

