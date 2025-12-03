Il direttore generale Mariani sprona il suo Forlì | La risposta al momento difficile va trovata dentro di noi
Dopo un mese difficile, il primo della stagione per il Forlì Calcio che ha visto i ragazzi di mister Alessandro Miramari raccogliere nelle ultime quattro sfide tre sconfitte e un pareggio, è il direttore generale Matteo Mariani a prendere la parola cercando di analizzare con lucidità il delicato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Direttore Generale Guido Beccagutti è intervenuto oggi al Circular Medical Expo Expo di Padova, nel panel “Navigare la complessità della sanità del presente e del futuro”, dedicato alle sfide che stanno ridefinendo i modelli di cura e il ruolo dell’innovazione - facebook.com Vai su Facebook