Il destino del mondo intero dipende dalla capacità dell’Ucraina di resistere e poi vincere

Sopravvivi, resisti, vinci! Il 1° dicembre 1991 gli ucraini cambiarono il corso della propria storia e di quella mondiale, proclamando l’indipendenza del loro Paese. Oggi, ancora una volta, la storia dell’Ucraina e del mondo dipende dalla nostra scelta. È per questo che abbiamo scelto proprio il 1° dicembre per pubblicare il nostro Manifesto. Viviamo in tempi grandi e inquieti, quando il mondo si trova a un bivio tra affascinanti possibilità di sviluppo e minacce senza precedenti all’esistenza. E il destino non solo nostro, ma dell’intero mondo, dipende in larga misura dalla capacità dell’Ucraina di sopravvivere, resistere e vincere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

