Il designatore Rocchi sul caso contestato | Non serviva il Var Ma Allegri resta squalificato Quello di Pavlovic non era rigore

Il caso arbitrale più importante dello scorso fine settimana in Serie A è stato il rigore richiesto dalla Lazio a San Siro contro il Milan e non assegnato da Collu nonostante una lunga on field review. Il direttore di gara aveva optato inizialmente per un corner in favore dei capitolini, è stato chiamato al monitor dal Var (Di Bello) per il tocco di mano di Pavlovic, ma alla fine ha assegnato una punizione al Milan, giudicando fallosa una precedente trattenuta di Marusic. Complice un parapiglia a bordo campo, il gioco è rimasto fermo per diversi minuti. "È un caso che meritava un check di 15 secondi perché non ha nessun grado di punibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il designatore Rocchi sul caso contestato: "Non serviva il Var». Ma Allegri resta squalificato. "Quello di Pavlovic non era rigore»

Contenuti che potrebbero interessarti

Il designatore arbitrale #Rocchi a Open Var: "In sala VAR, all’inizio c’è un po’ di confusione. In contemporanea, sia il VAR che l’AVAR (Di Bello e Aureliano) hanno opinioni diverse. Alla fine, però non c’è il fallo. All’inizio sembrava fallo anche a me. Devo fare i - facebook.com Vai su Facebook

Il designatore Rocchi durante Open Var: «Mani Pavlovic in Milan-Lazio? Non era rigore e nemmeno fallo in attacco: bastava un check di 15 secondi, era calcio d’angolo. Regolare il gol di Neres in Roma-Napoli, non c’era fallo su Kone» Vai su X

Il designatore Rocchi sul caso contestato: "Non serviva il Var». Ma Allegri resta squalificato. "Quello di Pavlovic non era rigore» - Il caso arbitrale più importante dello scorso fine settimana in Serie A è stato il rigore richiesto dalla Lazio ... Si legge su sport.quotidiano.net

Rocchi, la sentenza sul disastro Var e il caso rigore in Milan-Lazio. Roma-Napoli, chiarezza sul gol di Neres - A Open Var il verdetto di Rocchi sul caso che ha avvelenato il finale del big match tra Milan e Lazio. Da sport.virgilio.it

Rocchi su caso Milan-Lazio "non è rigore ma nemmeno era fallo" - E' la posizione espressa dal designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, intervenuto a 'Open Var', format di Dazn, ... msn.com scrive

Milan-Lazio, per Rocchi “non c’era rigore”. Allegri squalificato - Lazio di sabato 29 novembre portano a un'assoluzione solo parziale dell'arbitro Giuseppe Collu da parte del designatore Gianluca ... Secondo msn.com

Milan-Lazio, Rocchi: "Non è rigore, ma non è fallo alla difesa" - In attesa di ascoltare l'intera analisi del designatore, il profilo X di Dazn svela la posizione dell'AIA sul caso pia discusso dell'ultimo turno di campionato ... Riporta msn.com

Rocchi a Open Var sull’episodio finale di Milan-Lazio: “Meritava un check di 15 secondi” - Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, analizza a Open VAR l’episodio di Milan- Come scrive fanpage.it