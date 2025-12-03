Il consenso informato passa alla Camera patto di civiltà scuola-famiglia Crisi isterica a sinistra | E’ oscurantista

Via libera della Camera con 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto al disegno di legge presentato dal Governo sul consenso informato in ambito scolastico. In base al quale le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità; mettendo a disposizione per la necessaria visione il materiale didattico che si intende utilizzare per queste attività. Quest’ultime sono in ogni caso escluse per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il consenso informato passa alla Camera, patto di civiltà scuola-famiglia. Crisi isterica a sinistra: “E’ oscurantista”

