Il consenso informato passa alla Camera patto di civiltà scuola-famiglia Crisi isterica a sinistra | E’ oscurantista

Secoloditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera della Camera con 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto al disegno di legge presentato dal Governo sul consenso informato in ambito scolastico. In base al quale le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità; mettendo a disposizione per la necessaria visione il materiale didattico che si intende utilizzare per queste attività. Quest’ultime sono in ogni caso escluse per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

il consenso informato passa alla camera patto di civilt224 scuola famiglia crisi isterica a sinistra e8217 oscurantista

© Secoloditalia.it - Il consenso informato passa alla Camera, patto di civiltà scuola-famiglia. Crisi isterica a sinistra: “E’ oscurantista”

Altre letture consigliate

consenso informato passa camera**Scuola: ok Camera a legge su consenso informato, testo passa al Senato** - Via libera della Camera con 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto al disegno di legge presentato dal Governo sul ... Si legge su msn.com

consenso informato passa cameraConsenso informato sull’educazione sessuale, dalla Camera primo via libera al Ddl Valditara - Primo via libera per il Disegno di legge sul consenso informato per le attività legate alla sessualità nelle scuole. Secondo tecnicadellascuola.it

Ddl consenso informato, sì della Camera. Educazione sessuale alle medie solo con ok dei genitori. Attività alternative obbligatorie ed esperti con delibera. TESTO - La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico con 151 voti favorevoli e 113 contrari. Riporta orizzontescuola.it

consenso informato passa cameraEducazione sessuale, via libera della Camera alla stretta - A infanzia e primaria attività limitate alle Indicazioni nazionali, alle medie e alle superiori serve l’ok esplicito delle famiglie ... Da ilsole24ore.com

consenso informato passa cameraEducazione sessuale a scuola, approvata la legge alla Camera: cosa succede ora al ddl Valditara - Alla Camera ha avuto il via libera il ddl Valditara sull'educazione sessuale e affettiva a scuola: 151 voti a favore, 113 contrari ... Si legge su fanpage.it

consenso informato passa cameraEducazione sessuale con il consenso dei genitori alle medie e alle superiori: la Camera dice sì - Per la Camera dei deputati l’educazione sessuale si può fare alle scuole medie e alle superiori solo per quegli alunni che avranno l'ok dei genitori. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Consenso Informato Passa Camera