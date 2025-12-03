Il Comune di Parma aderisce al GivingTuesday la giornata mondiale del dono

Il 2 dicembre il Comune di Parma ha partecipato al GivingTuesday, la giornata mondiale dedicata al dono.Tra le iniziative promosse dalla Fondazione Filantropica AIFR – ETS in occasione delGivingTuesday figura “Italia in Rosso”, che coinvolge oggi 111 Paesi e rappresenta una delle più ampie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

