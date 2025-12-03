Il cliente che non ti aspetti | cammello entra in un pub e ordina una birra – Video

Cliente inaspettato in un pub australiano. Un curioso cammello ha sorpreso tutti gli affezionati del Bogan Gate Pub, nel Nuovo Galles del Sud entrando nel locale e bevendo più cose al bancone. La particolare visita, avvenuta un paio di settimane fa, è avvenuta in un classico weekend di barbecue, quindi nel pub c’era un discreto numero di persone. “Solo in Australia possono succedere cose del genere”, ha commentato Andrew Hogarth del pub. Il cammello ha preso non solo una birra ma anche una bottiglia di un’altra bevanda, probabilmente dell’acqua in bottiglia di vetro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

