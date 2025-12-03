Il chitarrista foggiano Patrizio Campanile firma le musiche originali del nuovo tour teatrale di Ciro Ceruti
È Patrizio Campanile, noto chitarrista foggiano di talento a firmare le musiche originali del nuovo tour teatrale di Ciro Ceruti, intitolato “Non tutti i mali vengono per nuocere”.Questa collaborazione nasce dal desiderio di accompagnare lo spettacolo con un tessuto sonoro capace di esaltarne. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
L'ASCESA DEL CHITARRISTA FOGGIANO Il successo del musicista foggiano Patrizio Campanile, dal rock alle colonne sonore teatrali - facebook.com Vai su Facebook
Il chitarrista foggiano Patrizio Campanile firma le musiche originali del nuovo tour teatrale di Ciro Ceruti - Questa collaborazione nasce dal desiderio di accompagnare lo spettacolo con un tessuto sonoro capace di esaltarne atmosfere, ritmo ed emozioni proprio come desiderava il regista, autore e interprete C ... Come scrive foggiatoday.it