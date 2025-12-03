Il Centro Tecnico BM torna alla vittoria | espugnato il campo di Moncalieri GranTorino ko 78-63
Il Centro Tecnico BM Arezzo ritrova il sorriso e torna al successo dopo settimane difficili, conquistando la prima vittoria esterna della stagione nel posticipo contro GranTorino. A Moncalieri finisce 78-63 per gli amaranto, protagonisti di una prestazione solida e convincente. Coach Fioravanti ha potuto contare sull’innesto di Matteo Tersillo, al rientro in maglia aretina dopo gli anni nel settore giovanile: il suo apporto si è rivelato prezioso, garantendo nuove rotazioni e dando energia su entrambe le metà campo. La partita si apre in equilibrio, ma un mini-break di 5-0 consente agli amaranto di chiudere il primo quarto avanti 19-14. 🔗 Leggi su Lortica.it
