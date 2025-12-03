Il Centro Tecnico BM torna al successo espugnando Moncalieri
Arezzo, 3 dicembre 2025 – . Prima vittoria esterna per i ragazzi di coach Fioravanti nel posticipo con GranTorino GranTorino Basketball Draft-Centro Tecnico BM Arezzo 63-78 Parziali: 14-19; 26-41; 39-54 Gran Torino: BAttaglio, Ficetti 4, Bertaina 6, Pizzaia 4, Spetz ne, Losito, Fracasso 12, Mancino 7, Zumstein 6, Grillo 4, Barla 9, Obaseki 11. All.Comazzi Centro Tecnico BM: Pelucchini 8, Tersillo 11, Toia 20, Damasco ne, Pieri, Corradossi 13, Lemmi 10, Raguzzi ne, Cazzanti 6, Vagnuzzi 10. All.Fioravanti Ass. Liberto Acc.Baielli Dopo un periodo negativo il Centro Tecnico BM vince lo scontro diretto contro GranTOrino e torna ad assaporare il dolce gusto del successo che mancava dalla terza giornata di campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
