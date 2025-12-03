Il caso Termini e la doppia morale del mondo woke
Notizia positiva: il caso Termini arriva in Parlamento, come vi racconteremo domani mattina in edicola. Nota negativa, invece, è, ancora una volta, il doppio standard dell'universo woke, di quelli che si professano “inclusivi” e “accoglienti”. Se Il Tempo conduce un'inchiesta sull'Islam fondamentalista, sulle minacce degli integralisti, non viene perso un secondo per parlare di “islamofobia”. Se, al contrario, la cappella cristiana della stazione Termini diventa un bivacco, con un'acquasantiera trasformata in orinatoio, va tutto bene. 🔗 Leggi su Iltempo.it
