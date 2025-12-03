Il caso Lario Judo riaccende la tensione sulla Corridoni le famiglie contro il sindaco | Parole gravi e inaccettabili
Cresce ancora la tensione attorno alla vicenda della palestra Corridoni e alle decisioni dell’amministrazione comunale sulla riorganizzazione degli spazi scolastici e sportivi della zona di Borgovico. Dopo la protesta simbolica messa in atto sabato scorso dall’Asd Lario Scuola di Judo, il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
